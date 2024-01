Attività 2023, numeri da record per la polizia provinciale di Monza e Brianza

Tempo di bilanci per la polizia provinciale brianzola: “che ha assunto sempre più importanza nel territorio e i numeri della attività sono lì a testimoniarlo” dice il presidente della provincia Luca Santambrogio.

Sedici donne e uomini compreso il comandante, mezzi e dotazioni all’avanguardia e soprattutto una specializzazione, in particolare in campo ambientale, che nel corso del tempo ha portato il Corpo guidato da Flavio Zanardo a diventare un’istituzione a livello locale e non solo (ha organizzato anche un seminario internazionale con presenze dai corpi di polizia irlandesi, spagnoli e di San Marino).

Polizia provinciale di Monza e Brianza, report 2023 e “Graduation day”

In occasione dell’anniversario di San Sebastiano è stato presentato il report della attività 2023 e si è svolto nella sede della Provincia il “Graduation day” con il quale sono stati conferiti appunto nuovi gradi a cinque agenti. “Nel corso ne tempo si è creata una forte attività si supporto alle polizie locali del territorio, fra cui quelle di Seregno, Carate, Agrate e Monza” ha aggiunto il presidente assumendo anche un importante ruolo soprattutto con i comuni brianzoli. La cerimonia, in via Grigna, ha visto anche la presenza del segretario generale Sandro De Martino e del consigliere delegato Claudio Rebosio.

Polizia provinciale di Monza e Brianza, report 2023: 718 gli interventi complessivi

Sono stati 718 gli interventi complessivi del 2023 con circa 334 richieste di intervento, in particolare in ambiti di polizia ambientale, ittico venatoria, amministrativa e giudiziaria. Effettuate nel dettaglio 66 ispezioni in materia di rifiuti, quindi abbandoni e depositi incontrollati sui 132 controlli specifici in materia ambientale con violazioni amministrative contestate per oltre 92mila euro.

Nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa scoperte tra l’altro alcune strutture ricettive “non in possesso dei requisiti previsti dalle normative comunali e regionali”. I controlli, che hanno portato all’accertamento di violazioni amministrative per 35.400 euro, hanno riguardato anche agenzie di pratiche auto ed esercizi commerciali dove, in quale caso: “sono stati trovati articoli con marchiatura Ce assente o contraffatta”.

Ventitremila invece le violazioni accertate nell’ambito della attività di polizia stradale, con 75 posti di controllo, anche con altri comandi di polizia locale con 587 veicoli verificati. Eseguiti 213 recuperi di fauna selvatica in difficoltà ed emessi accertamenti per 1.400 euro – 12 verbali – per violazioni in materia di vigilanza ittico venatoria.

Polizia provinciale di Monza e Brianza, report 2023: sequestri di aree a Carate e Agrate

Tra le operazioni di maggiore rilievo di un 2023 numericamente parlando con tutti dati di attività in netta crescita rispetto all’anno precedente, la scoperta, attraverso un drone (due quelli in dotazione) insieme alla guardia di finanza, a Carate Brianza, di un deposito incontrollato di rifiuti e, ad Agrate Brianza, “coordinando i corpi di polizia locale” della stessa Agrate e di Monza, l’intervento, a febbraio, “su una vasta area occupata abusivamente” di 10mila metri, posta sotto sequestro preventivo, dove sarebbero insistiti presunti abusi di natura edilizia, “gestione illecita di rifiuti” e “presenza di un’attività di compravendita di veicoli non autorizzata”. Un blitz quest’ultimo, che ha portato alla denuncia alla autorità giudiziaria di 7 persone.