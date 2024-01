Seregno, la polizia locale celebra San Sebastiano: a breve l’arrivo di un nuovo comandante

Il 2024 porterà in dote al corpo della polizia locale di Seregno un nuovo comandante ed una nuova sede operativa. Nel primo caso, la scelta del sostituto di Giovanni Dongiovanni, che terminerà la sua esperienza in via Umberto I il 14 febbraio, prima di assumere il ruolo di comandante a Monza, sarà probabilmente effettuata dal sindaco Alberto Rossi all’inizio di febbraio, mentre nel secondo occorrerà un po’ di pazienza in più, considerato il ritardo registrato dai lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Messina, che un tempo ospitava il distaccamento seregnese della polizia stradale. Sono queste due delle novità più significative emerse sabato 20 gennaio, in occasione della celebrazione della patronale di San Sebastiano.

Polizia locale: quarantotto le candidature per il comando

Il saluto di Giovanni Dongiovanni in piazza Concordia

«I termini per presentare le candidature per l’incarico di comandante -ha spiegato il sindaco Rossi– sono scaduti qualche giorno fa e le domande che abbiamo ricevuto sono state quarantotto. Già la prossima settimana una commissione non politica concluderà i colloqui e mi indicherà una terna di nomi, tra cui individuare il prescelto. Per quanto riguarda la sede, invece, il ritardo c’è e siamo già in un periodo di penali. Il problema è, come in tanti casi analoghi, la difficoltà nel reperimento delle forniture».

Polizia locale: rinnovati due riti in basilica

Il momento dell’incendio del globo da parte di monsignor Molinari

Il programma della patronale è stato introdotto da una santa Messa, presieduta nella basilica San Giuseppe da monsignor Bruno Molinari e concelebrata da don Camillo Galafassi. Durante la funzione, sono stati rinnovati i riti dell’incendio del globo, un morbido pallone di cotone, atteso un tempo dai contadini residenti nella zona, che dalla velocità delle fiamme traevano indicazioni sul raccolto successivo, e dell’offerta della cera, in memoria dell’intercessione attribuita a San Sebastiano, per preservare l’allora borgo di Seregno da una peste nel diciassettesimo secolo. Al termine, in piazza Concordia, monsignor Molinari ha benedetto i mezzi in servizio, che poi sono stati presi d’assalto dai bambini con le loro famiglie, nell’ambito di un’iniziativa pensata per avvicinare il corpo e la popolazione.

Polizia locale: premiati gli effettivi per gli avanzamenti di grado

La premiazione del vicecomandante Mario Coppola

Subito dopo la benedizione, gli interventi istituzionali hanno aperto la porta alle premiazioni degli effettivi per i loro avanzamenti di grado: l’elenco comprende Mario Coppola, vicecomandante e commissario capo coordinatore, Emanuela Cavallaro, sovrintende scelto, Maurizio Guerrini, sovrintendente esperto, Antonietta Nicolini, sovrintendente, Monica Ravasi, sovrintendente, Roberto Scabrini, assistente esperto, e Renato Fusi, vicecommissario al raggiungimento della pensione. Gli agenti giovani hanno quindi giurato fedeltà alla Repubblica, prima della presentazione dei dati di attività nel 2023 alla stampa. Tra i numeri di maggior rilievo, quelli degli incidenti stradali (312, nessuno mortale), delle uscite nell’ambito del servizio di pronto intervento (6mila 767), dei controlli negli esercizi di vicinato (250), degli accertamenti di polizia amministrativa (87) e delle presenze nei mercati settimanali e nelle fiere (106). Il sistema di lettura delle targhe ai varchi di accesso al territorio ha rilevato inoltre il transito di 38 milioni 254mila 570 veicoli, mentre gli accessi alla zona a traffico limitato sono stati 814mila 98, circa un terzo in confronto al 2022, quando erano stati 2 milioni 170mila 917, ma con un incremento dei veicoli autorizzati (6mila 820 contro 2mila 500). Le 16mila 120 violazioni amministrative al codice della strada hanno prodotto sanzioni per 1 milione 4mila 276 euro e 50 centesimi. Infine, l’introduzione del servizio di polizia di prossimità ha consentito di raccogliere 595 esposti da parte dei cittadini, contro i 148 del 2022, mentre per quanto attiene la polizia giudiziaria i fascicoli d’indagine sono saliti a 144, un tetto notevole, a conferma di un trend di crescita progressivo. «Grazie a Dongiovanni -ha chiosato il vicesindaco ed assessore alla sicurezza William Viganò-, che ha sposato le finalità amministrative. Il nostro progetto ha aumentato la sicurezza in città».