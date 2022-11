Brugherio contro la violenza sulle donne: “L’albero della V.” in Marcia per Polly

Sarà addobbato con i “violentometri”, righelli e segnalibri che misurano l’intensità della violenza delle parole e degli atti, “L’Albero della V.” realizzato a Brugherio dal collettivo Donoma, formato da Federica Garavaglia, Mauro Milone e Gabriele Scarpino, in collaborazione con la cooperativa Mittatron. L’installazione artistica sarà allestita domenica 27 all’esterno del centro antiviolenza di via Oberdan e saluterà i partecipanti alla quinta edizione della Marcia con Polly organizzata dal Comune e dall’IncontraGiovani insieme ad alcune associazioni per sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere.

Brugherio contro la violenza sulle donne: violentometri per riflettere, nel 2021 supportate in città 17 donne

Chi passerà davanti all’albero potrà sfilare un violentometro per riflettere su quella che rimane una dolorosa piaga sociale: nel 2021 lo sportello cittadino ha supportato 17 donne di cui 5 tra i 18 e i 30 anni, 7 tra i 30 e i 50, 5 ultra cinquantenni. Tra loro 14 sono italiane, 9 sono diplomate e 5 laureate: la maggior parte è rimasta vittima del marito o dell’ex compagno.

Brugherio contro la violenza sulle donne: il programma di domenica 27 novembre

Chi aderirà alla marcia, che partirà alle 9 dall’IncontraGiovani di viale Lombardia 214 e prevede una quota di iscrizione di 5 euro, sarà invitato a indossare una fascetta rossa al braccio e potrà scegliere tra l’itinerario da 5 e quello da 10 chilometri. Tutti, dopo essere passati davanti a luoghi significativi quali la caserma dei Carabinieri, il centro anti violenza, le sedi della Croce Rossa e della Croce Bianca, termineranno le loro fatiche al centro sportivo di via don Bosco dove, dalle 14.30, si svolgerà un torneo di calcio femminile a 5: la manifestazione servirà a richiamare l’attenzione sul ruolo dello sport nello sviluppo psicofisico della persona e a sdoganare lo stereotipo secondo cui alcune discipline sarebbero adatte solo agli uomini.

Brugherio contro la violenza sulle donne: diretta su Freedom Street Radio, in vendita le Sferruzzine

Durante la manifestazione, che sarà trasmessa in diretta web da Freedom Street Radio, sarà possibile acquistare le “sferruzzine”: le borse con intarsi in lana create dalle volontarie del gruppo Sferruzzo che devolveranno il ricavato alle realtà che sostengono le donne in difficoltà.