A Bovisio fiaccolata ricordando Valeria Bufo uccisa dal marito mentre era in auto al semaforo

Ancora una volta Bovisio marcerà al fianco dei parenti di Valeria Bufo, in occasione della fiaccolata 500m contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre dalle 20.30. C’è un filo conduttore molto forte tra Bovisio Masciago e tutti gli altri centri della Brianza e d’Italia dove, in questa settimana si sono celebrati gli appuntamenti della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Anche perché Bovisio Masciago ha una sua figura simbolo di questa odiosa pratica di prevaricazione, violenza e ignoranza: è Valeria Bufo, di Seveso, uccisa dal marito nell’aprile del 2018 che, con il passare degli anni è diventata un emblema tutto brianzolo di come le cose debbano cambiare in materia di diritti e rispetto della figura femminile.

Bovisio, il corteo per ricordare la sevesina Valeria Bufo partito dalla panchina rossa

Nella sera di venerdì saranno presenti anche i parenti di Valeria al corteo che partirà dalla panchina rossa che fu posizionata in corso Italia, nelle vicinanze del luogo dell’omicidio. Il corteo organizzato dal consiglio di istituto del Comprensivo Manzoni, reso se possibile ancora più solenne e suggestivo dalla presenza di luci, candele e lumini della fiaccolata, si concluderà davanti al municipio.