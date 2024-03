Borsette strappate, quattro vittime (tre ferite) a Desio e Varedo: arrestato il ladro in bicicletta

Un furto con strappo e tre rapine improprie ai danni di persone anziane tre delle quali, cadute a terra, hanno subito escoriazioni e lesioni. I Carabinieri della Stazione di Desio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura, hanno arrestato il presunto responsabile, un trentunenne italiano, di Desio.

Desio, arrestato il ladro in bicicletta: i reati commessi tra dicembre e febbraio

I fatti contestati sono accaduti tra dicembre e febbraio a Varedo e Desio. Il primo episodio è avvenuto il 23 dicembre quando una 87enne, a Varedo, fu sorpresa alle spalle mentre stava camminando lungo una strada e le venne strappata di mano la borsa. La malcapitata cadde a terra procurandosi lesioni traumatiche con prognosi di 7 giorni.

Trascorsi pochi giorni, il 5 gennaio, questa volta a Desio, fu presa di mira una 78enne intenta a cercare le chiavi di casa all’interno della propria borsetta. Lo strappo della borsa da parte del ladro, in biciletta, aveva causato anche in questa occasione la caduta della donna che si procurò escoriazioni alle gambe. Il 25 gennaio, ancora a Desio, toccò a una sessantenne. Il bottino fu di denaro, un telefono cellulare e svariate carte di credito. Con queste ultime vennero effettuato alcuni prelievi di denaro presso sportelli bancomat. L’8 febbraio, sempre a Desio, si è infine verificato l’episodio dalle conseguenze più gravi: una 91 fu avvicinata dal borseggiatore, sempre in sella a una bicicletta che le strattonò la borsetta facendola cadere (10 giorni di prognosi).

Desio, arrestato il ladro in biciletta: le indagini dei carabinieri, fondamentali le telecamere

In particolare attraverso le immagini dei sistemi di video-sorveglianza delle zone dove sono accaduti i colpi, sono stati acquisiti indizi che hanno portato al 31enne accusato di un furto con strappo, lesioni personali e tre rapine improprie oltre che di utilizzo indebito delle carte di credito. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Monza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.