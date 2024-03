Quintali di droga dalla Spagna fino alle piazze di Milano e della Brianza, arresti a Monza e Vimercate

Quintali di droga sulla rotta Spagna-Italia poi venduti sulle piazze di Milano e provincia e Monza e Brianza. Un maxitraffico internazionale di stupefacenti che sarebbe stato gestito da undici persone tra i 24 e i 68 anni, dieci delle quali italiane, anche una donna, arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Milano a Monza, Vimercate, Milano, Rho, Verona e Tropea. L’ordinanza applicativa di misure cautelari è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Tutti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, due anche di autoriciclaggio e riciclaggio.

Arresti per traffico di droga su gomma dalla Spagna: indagini dei carabinieri iniziate nel 2021

Le indagini sono durate oltre due anni, iniziate a gennaio 2021, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni: il gruppo avrebbe gestito un traffico internazionale di hashish e marijuana, droga “acquistata ed importata, mediante trasporto su gomma, dalla Spagna all’Italia e successivamente rivendute nelle province di Milano e Monza Brianza”.

Uno dei sodali si sarebbe incaricato di intrattenere e gestire i contatti con i fornitori della droga direttamente dalla Spagna. Gli investigatori hanno anche individuato come luoghi di stoccaggio abitazioni private degli indagati e capannoni in aree industriali nelle province di Monza e Milano. Le indagini hanno consentito tra l’altro di scoprire “un iniziale episodio di ingente importazione di marijuana e hashish” oltre che “27 episodi di cessione agli acquirenti”. Cinque dei soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato. Sequestrati, ad oggi, 283 chili di marjuana e 158 chili di hashish. A due degli indagati è stato contestato l’impiego di somme derivanti dall’attività illecita in criptovalute (“Ethereum”) “al fine di ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa”.

Arresti per traffico internazionale di droga: sequestro preventivo anche di un bar e di un’auto sportiva

Otto persone: “saranno state destinatarie di misura cautelare in carcere”, tre degli arresti domiciliari. Contestualmente, dicono ancora dall’Arma milanese: “sarà data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo “per equivalente” finalizzato alla confisca diretta, fino alla concorrenza dell’importo di due milioni e quattrocentomila euro, sul “patrimonio dei promotori e degli organizzatori dell’associazione”, tra cui “l’intero compendio aziendale di due società (un bar e una ditta di noleggio auto), cinque immobili e tre terreni (per un valore stimato di oltre 500.000 euro), sette veicoli, di cui un’auto sportiva (per un valore stimato di oltre 300.000 euro) e quote sociali ammontanti a circa 20.000 euro, oltre ai beni mobili che saranno individuati in fase esecutiva”.