Furti di auto di lusso, tre arresti a Desio

Una banda specializzata nel furto di top car, ma anche in blitz in concessionarie di vetture di lusso, con undici colpi messi a segno tra la Brianza, Milano e Varese. Ora i carabinieri di Desio hanno arrestato tre uomini, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri di Desio e dai giudici del Tribunale di Monza e di Busto Arsizio. Il blitz è scattato mercoledì mattina. I militari dell’Arma li hanno fermati in un campo nella zona nord ovest di Milano. Sono accusati di furto aggravato e ricettazione. La banda in particolare era specializzata nel furto di auto di lusso: bolidi sottratti nella notte in strada e nei garage, ma anche rapinati ad automobilisti.

Furti di auto di lusso e le indagini delle forze dell’ordine

I malviventi erano l’incubo delle concessionarie, dalle quali riuscivano a fare sparire bolidi da centinaia di migliaia di euro. Le indagini delle forze dell’ordine hanno accertato che i malviventi riuscivano a forzare il portone di ingresso delle concessionarie e a mettere le mani su potenti autovetture, che rendevano irriconoscibili con l’applicazione di targhe clonate. E poi spesso usavano gli stessi bolidi rubati per colpire ancora. Esperti e con una consumata esperienza in furti e rapine, i banditi non esitavano a posizionare pesanti automezzi per bloccare le vie di accesso alle concessionarie, riuscendo così ad avere più tempo per mettere a segno i furti delle potenti e costose autovetture.