Rapina in farmacia a Villasanta, razzia anche dei farmaci: 49enne arrestato alla stazione

Non si è accontentato dell’incasso della farmacia, a Villasanta: il rapinatore ha preteso anche l’orologio di una delle farmaciste, i soldi che la seconda aveva nella borsetta e ha anche arraffato dei medicinali esposti sugli scaffali prima di darsi alla fuga. Ma non ha fatto i conti con il dispositivo di pronto intervento dei carabinieri.

Alla chiamata al 112 si sono mobilitate pattuglie della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Villasanta e dei Comuni confinanti finché il presunto responsabile non è stato trovato nella stazione ferroviaria. Alla vista delle divise ha cercato di disfarsi dell’orologio, recuperato. A tradirlo è stato un tatuaggio che porta sul dorso di una mano descritto dalle vittime della rapina. Non solo, aveva con sé anche un sacchetto della farmacia appena rapinata con all’interno il denaro rubato e i medicinali asportati. L’uomo, un 49enne di nazionalità italiana, residente in un comune della provincia, è stato quindi arrestato per rapina.

Rapina in farmacia a Villasanta con una maschera sul volto e una pistola giocattolo

L’irruzione nell’esercizio è avvenuto sabato 2 marzo poco dopo l’apertura mattutina: l’uomo, con il volto travisato da una maschera, ha minacciato con un’arma giocattolo senza tappo rosso le due farmaciste presenti e si è fatto consegnare la refurtiva. Avvalendosi delle informazioni fornite alla Centrale Operativa dalle vittime, le pattuglie dell’Arma si sono poste alla ricerca del rapinatore lungo le ipotetiche vie di fuga finché non è stato trovato nei pressi della stazione ferroviaria, seduto su una panchina in apparente attesa di un treno.

Rapina in farmacia a Villasanta: il 49enne portato in carcere

Successive indagini hanno consentito di ricostruire il percorso effettuato dal 49enne per raggiungere la stazione nel quale è stata recuperata la pistola giocattolo oltre che la maschera e un sopra-pantalone usati per il travisamento, tutto materiale sequestrato. L’acquisizione di filmati di videosorveglianza all’interno e all’esterno della farmacia ha permesso poi di documentare ogni fase della rapina e della successiva fuga, consentendo di dichiarare la persona in arresto. La refurtiva è stata restituita.

Nei confronti dell’uomo il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.