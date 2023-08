BiassonoGP 2023, il Milanese imbruttito e tanta musica a Biassono per la Formula 1

Torna, attesissimo, il BiassonoGP, la manifestazione tutta biassonese dedicata al Gran Premio di Formula 1 a Monza dall’1 al 3 settembre. Torna e anticipa rispetto agli altri anni. Questa nona edizione, infatti, prende il via il 31 agosto, con un ospite speciale. Sul palco allestito nei giardini comunali di Villa Verri si esibirà Germano Lanzoni, il Milanese Imbruttito, che proporrà una serata all’insegna dell’arte e della comicità con l’evento “Night revelation”, alle 21.

BiassonoGP 2023: le sculture di Ambro Moioli e collezionismo

Protagonista della serata saranno bellezza e collezionismo, con la mostra del nascente Parco delle sculture, opere monumentali allestite proprio negli spazi dei giardini comunali e realizzate da Ambro Moioli. Accanto alla personale dello scultore lissonese ci saranno anche le mostre “Il colore dei sogni”, “Monza 100 anni in 100 manifesti” e “La formula uno una storia infinita. Genesi degli attuali team dal 1950 a oggi”, del collezionista Luca Tremolada allestita in Sala civica Cattaneo, all’interno del municipio.

BiassonoGP 2023, il vicesindaco: «Momenti e zone adatte a tutte le età»

L’edizione 2023 del BiassonoGP si articolerà nelle piazze del centro. «La filosofia trainante è quella di creare momenti e zone adatte a tutte le età, con concerti, mostre, sculture, buona cucina, giochi per bimbi, simulatori di guida professionali dove misurarsi con gli amici ma anche una palestra di roccia e molto altro per intrattenere i fan presenti per il Gran Premio d’Italia», spiega il vicesindaco, Donato Cesana.

BiassonoGP

BiassonoGP 2023, la musica con due palchi in largo Pontida e piazza Italia

Grande protagonista della kermesse sarà anche la musica. Sabato 2 settembre, subito dopo la proiezione delle prove sul maxischermo in piazza Italia. Due i palchi allestiti: il main stage in largo Pontida e dance stage in piazza Italia.

L’evento è prodotto da MusicLab Milano, partner privato che ha collaborato con il Comune di Biassono. «In tutto saranno proposte più di 50 ore di eventi tra musica, spettacoli, premi, mostre e parate», continua Cesana. Tutta la manifestazione sarà seguita sulla pagina Instagram dedicata @biassonogp e con l’hashtag #biassonogp.

BiassonoGP 2023, la partnership con Rai Radio 1

L’inaugurazione ufficiale della nona edizione è venerdì 1 settembre, alle 21, alla presenza di rappresentanti della Regione e della Provincia e dei Comuni del Distretto commerciale Corona del Parco. L’avvio ufficiale sarà subito dopo una challenge tra amministratori all’ultimo sterzata sui simulatori nella Symdrivers zone.

La diretta streaming di Paddock Tv sarà condotta dal giornalista Franco Bobbiese, sempre nei giardini comunali. Mediapartner dell’evento sarà Rai Radio 1, «che supporterà con la propria presenza a Biassono l’evento, trasmettendo dalle piazze della città», conclude Cesana.