È morto dopo due settimane di ricovero uno degli uomini caduti nel lago con l’auto a Piona di Colico, in provincia di Lecco, il 2 gennaio. Il bilancio delle vittime sale a due: nell’incidente aveva perso la vita una donna, Manuela Spargi, di Milano. Enrico Taffa, 60 anni, era il marito ed è morto in ospedale.

Ricoverato ancora in gravi condizioni un cugino della prima vittima, un uomo di 79 anni di Bernareggio.

Auto nel lago a Colico, il bilancio sale a due vittime: i primi soccorsi da un vigili del fuoco già a Carate Brianza

L’auto con a bordo le tre persone era finita in un dirupo e poi nel lago, probabilmente per una manovra sbagliata. A estrarre gli occupanti dalla vettura era stato un vigile del fuoco fuori servizio, Ivano Ghidoni, con l’aiuto della compagna, Debora Palmisano, medico anestesista. Ghidoni per lungo tempo era stato in servizio volontario al comando di Carate Brianza.