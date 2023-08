Ats Brianza: consulti telefonici con i medici degli Ambulatori temporanei

Da martedì 8 agosto all’attività degli Ambulatori Medici Temporanei (AMT) si aggiunge il Servizio di consultabilità telefonica effettuata direttamente dal medico. Questo completa il Servizio di Call Center di Ats Brianza – che risponde al numero 0392369000 – attivato nel febbraio 2023 e dedicato unicamente alla gestione delle agende dei Medici per la prenotazione delle visite presso gli ambulatori.

Per conoscere la disponibilità e i numeri da contattare è necessario collegarsi con la pagina dedicata del sito di Ats Brianza.

Ats Brianza: Ambulatori temporanei, dove sono a Monza e Brianza

In provincia di Monza gli Ambulatori Medici Temporanei sono attivi a Agrate, Arcore, Ceriano Laghetto, Concorezzo, Giussano, Limbiate, Mezzago, Monza, Nova Milanese, Seveso/Seregno, Varedo, Vimercate/Burago di Molgora.

Ats Brianza: Ambulatori temporanei, cosa sono

Sono stati avviati dal 2022 per far fronte a una situazione di grave carenza negli organici dei medici di base e rappresentano un servizio di Continuità Assistenziale Diurna “evoluto” con assegnazione di specifica equipe di medici nella fase tra la cessazione del medico curante e l’assegnazione del successivo.

Ats Brianza: Ambulatori temporanei, nuovo numero per ogni ambulatorio con fasce orarie dedicate

Dall’8 agosto il servizio in più: l’introduzione di un nuovo numero per ogni ambulatorio con fasce orarie dedicate al quale gli assistiti possono rivolgersi per un consulto sanitario telefonico con un medico dell’equipe.

“L’obiettivo è migliorare il funzionamento degli ambulatori, riducendo i tempi attesa per gli appuntamenti, evitando eventuali appuntamenti per problematiche che possono essere risolte telefonicamente e venendo incontro alle esigenze espresse dagli assistiti in questi mesi”, si legge in una nota Ats.

Ats Brianza: Ambulatori temporanei, i servizi e come contattarli

Che schematizza così l’organizzazione: per la prenotazione di una visita ambulatoriale è necessario chiamare il call center ATS Brianza – 039.2369000, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per richieste di ricette per farmaci legati a patologie croniche (ricette ripetibili) è necessario inviare una mail di richiesta agli indirizzi indicati sulle specifiche pagine dell’AMT di competenza raggiungibili dalla pagina dedicata; per specifico consulto con il Medico è necessario fare riferimento al numero telefonico di AMT e ai giorni e fasce orarie indicate nella sezione AMT della Home page di ATS Brianza.