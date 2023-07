Ospedale di Desio: il progetto del pronto soccorso al Ministero il 28 luglio

Il progetto preparatorio del nuovo pronto soccorso dell’Ospedale di Desio sarà valutato dal Ministero della Salute entro fine mese, Il progetto preparatorio del nuovo pronto soccorso dell’Ospedale di Desio sarà valutato dal Ministero della Salute, il tutto approderà in Regione Lombardia.

Ospedale di Desio: finanziamento operativo in autunno, poi conto alla rovescia per l’approvazione definitiva

A ottobre o novembre di quest’anno il finanziamento sarà operativo e potrà iniziare la progettazione esecutiva. Il giorno fissato per il passaggio al Ministero romano di via XX Settembre è il 28 luglio e da quel momento inizierà finalmente il conto alla rovescia verso l’approvazione definitiva del progetto di ampliamento e di ridefinizione del primo soccorso desiano.

Ospedale di Desio: l’annuncio del direttore generale di Asst Brianza

A dare l’annuncio e a indicare la data precisa della valutazione a Roma, è stato il direttore generale dell’Asst Brianza, Marco Trivelli, intervenuto al convegno di ricordo e celebrazione a 47 anni di distanza dall’incidente di Seveso, nell’aula magna dell’Ospedale di Desio.

Ospedale di Desio: «A settembre si attiva la piccola area di osservazione breve»

«A settembre – ha aggiunto Trivelli – dovrebbe finalmente attivarsi la piccola area di osservazione breve, che amplia di circa 200 metri quadrati il pronto soccorso esistente. Questa è una soluzione che ancora non consente al nostro pronto soccorso di essere come vorremmo ma è sicuramente un passo nella direzione della ristrutturazione della ristrutturazione ideale che stiamo perseguendo».

I lavori di questa area di osservazione breve sono conclusi, in questi giorni di luglio si stanno eseguendo tutte le pratiche di accreditamento con l’Ats e con i vigili del fuoco dopo il mese di agosto sarà attivato per essere funzionante alla ripresa dell’attività a pieno ritmo, a settembre.

Ospedale di Desio: «Triage vero e proprio utile in attesa del nuovo pronto soccorso»

«Abbiamo in mente un altro intervento – ha concluso il direttore – prima della realizzazione del pronto soccorso, che è il Triage vero e proprio per il quale stiamo lavorando» e che dovrebbe vedere la luce entro il febbraio 2024: «Questo sarebbe un intervento davvero utile in attesa del nuovo pronto soccorso».

Ma a questo punto la data del 28 luglio appare lo snodo fondamentale per lo sblocco e il via libera dell’intera procedura, con il direttore Trivelli e tutta la direzione del Desio che rimangono estremamente ottimisti, visto il lavoro portato avanti negli ultimi 2 anni con lo stanziamento da parte della Regione di 16 milioni necessari alla realizzazione del pronto soccorso e della nuova Radiologia.