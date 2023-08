Giussano, nuovo ambulatorio medico alla Casa di comunità, per sostituire il dottor Villa

Agosto ha portato con sé una novità senza dubbio poco gradita ad almeno una parte della popolazione di Giussano. Con l’inizio del mese, Gian Franco Villa, geriatra, medico di medicina generale con studio al civico 20 di piazza Lombardi, al quale si poteva accedere il lunedì, il mercoledì ed il sabato dalle 8 alle 12, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 14 alle 18, ha infatti cessato la sua attività. Per consentire ai suoi pazienti di continuare a godere di un’assistenza sanitaria primaria, Ats Brianza ha così istituito un ambulatorio medico temporaneo, che avrà la sua sede all’interno della Casa di comunità di via Milano 65. Il suo servizio comincerà lunedì 7 agosto. Qui le persone che prima afferivano per le proprie necessità a Villa saranno prese in carico da un’équipe di medici. A loro è richiesta l’incombenza della prenotazione di un appuntamento, tramite una telefonata al numero unico di Ats Brianza, lo 039/ 2369000, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, oppure attraverso una mail, da inviare all’indirizzo amt.giussano@ats-brianza.it. Questo passaggio costituisce una prescrizione, perché senza l’appuntamento il paziente non potrà usufruire del servizio, per cui non si prevedono attivazioni da soggetti differenti dagli assistiti stessi, e confrontarsi con gli specialisti. Inoltre, ai pazienti è richiesto di presentarsi all’incontro con il medico con i tesserini relativi alle esenzioni ed i piani terapeutici dei farmaci soggetti alle modalità prescrittive.

Ambulatorio: già pubblicato il calendario orario di agosto

L’ambulatorio di assistenza primaria lavorerà sulla base di una programmazione mensile. In agosto, il suo orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Lunedì 14 agosto, giornata prefestiva, essendo la vigilia di Ferragosto, tutti gli ambulatori medici temporanei osserveranno una chiusura, in quanto sarà disponibile, a partire dalle 10, la guardia medica. Di mese in mese, la calendarizzazione delle aperture potrà subire delle modifiche. Le persone direttamente interessate, perché coinvolte, avranno nel tempo l’opportunità di rimanere aggiornate su eventuali cambiamenti, cliccando sul link inerente i servizi per i cittadini sulla home page del sito di Ats Brianza e poi sulla voce che rimanda a medici e pediatri. La novità, per quanto la perdita di un medico non possa essere certamente considerata un aspetto positivo, valorizza il ruolo sul territorio della Casa di comunità, la cui attività è stata avviata ufficialmente nel gennaio dello scorso anno. La struttura si propone di essere un punto di riferimento unico per la cittadinanza in tema di sanità, facilitando l’accesso integrato a tutti i servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale.