Arrestato il rapinatore seregnese con le unghie rosse: otto colpi in farmacie e hotel

Vistosi tatuaggi , ma soprattutto “le unghie delle mani colorate di rosso“. Due dei numerosi dettagli emersi dalle meticolose indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Monza e Brianza che hanno consentito di individuare ed arrestare nella serata di domenica 16 ottobre un 41enne seregnese ritenuto responsabile di almeno sette rapine perpetrate nelle province di Monza e Brianza, Milano, Como. Colpite una gioielleria, tre farmacie, due hotel e un distributore di carburante nelle provincie di Monza, Milano e un’altra farmacia a Reggio Emilia per un bottino totale di circa 6.000 euro. E’ stato associato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia.

Arrestato il rapinatore seregnese con le unghie rosse, la minaccia al farmacista: “Ti faccio diventare una donna”

Attraverso le indagini condotte dai Carabinieri di Desio e Seregno e coordinate dalla Procura di Monza – sia attraverso testimonianze delle vittime che dall’analisi delle immagini della videosorveglianza – era emerso il profilo del 41enne, già noto alle forze dell’ordine, per il quale era stato emesso un decreto di fermo d’indiziato di delitto. Era solito presentarsi mostrando un foglio con la scritta “rapina”, quindi intimava alla vittima di turno di aprire il registratore di cassa e consegnare il denaro. In un caso una farmacista, non aveva obbedito prontamente quindi era stata violentemente spinta e il rapinatore stesso aveva aperto la cassa e rubato il denaro contante. In un’altra occasione aveva minacciato un farmacista con un attrezzo, un leva fustelle, recuperato dal banco: puntandoglielo addosso l’aveva minacciato dicendo “Ti faccio diventare una donna“ e anche in quel caso se ne andava con i soldi della cassa.

Arrestato il rapinatore seregnese con le unghie rosse: la prima rapina a Desio

Sono state soprattutto le immagini di videosorveglianza delle farmacie rapinate a consentire di individuare le fattezze fisiche del rapinatore che di volta in volta cambiava gli abiti per cercare di rendersi irrintracciabile. Tuttavia, in alcuni fotogrammi era emerso anche il suo volto, ma anche tatuaggi e le unghie delle mani colorate di rosso. Le attività di ricerca sono partire immediatamente dopo la prima delle otto rapine, in una Farmacia di Desio dove l’Arma cittadina ha raccolto numerosi indizi a partire dalla vettura con la quale si spostava, un’utilitaria intestata alla madre, per poi fare perdere le proprie tracce sconfinando fuori dalla provincia di Monza fino alla cattura, a Reggio Emilia, dove è stato ristretto in carcere.