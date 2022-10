Due furti in due mesi nel ristorante di Desio, i titolari: “Adesso non ci sentiamo più sicuri”

Una prima incursione ad agosto: la cassa sradicata dal bancone e 300 euro spariti. La seconda, pochi giorni fa: dopo aver saltato la recinzione esterna, hanno neutralizzato l’allarme. Poi hanno svuotato la cassa, portando via 500 euro. Due furti in pochi mesi: Stefano Viola Boros e Maria Laura Vales, i gestori – dal 2008 – dell’antica Osteria della Gabella sono preoccupati: «Non ci sentiamo più sicuri – confida Maria Laura -. Penso al momento in cui chiudiamo il locale e al pericolo che corriamo: ogni sera rischiamo di essere rapinati. Questa insicurezza non ci piace e vorremmo che finisse al più presto».

Serie di furti in via Gabellini a Desio: anche per il buio causato da un guasto all’illuminazione

Negli ultimi tempi i ladri hanno colpito duro in via Gabellini: sono stati violati negozi, ma anche case private. Complice il buio pesto causato dal guasto dell’illuminazione pubblica, i malviventi in modo abbastanza facile riescono a insinuarsi nei giardini e nelle case private, razziando tutto quanto capita sotto ai loro occhi. Un intero quartiere smarrito e in tensione, dopo un’escalation di furti, che chiede più protezione e sicurezza. Ora i due gestori hanno rafforzato la sicurezza del ristorante: «Abbiamo posto dei fermi ad alcune porte di ingresso: speriamo che possa servire a dissuadere i ladri».

Allarme furti a Desio: commercianti nel mirino

Negli ultimi giorni i ladri hanno messo a segno numerosi furti: al bar Divina Commedia di piazza don Giussani, hanno razziato l’incasso; un altro colpo al bar Loft, a poche decine di metri di distanza; furto anche al bar tabacchi Capriccio di via Milano. Una rapina è avvenuta invece alla farmacia di via Milano. Esasperati anche i titolari del negozio di abbigliamento Trasparenze abbigliamento intimo. In estate i negozianti hanno chiesto un incontro con il sindaco e l’assessore alla sicurezza, Andrea Villa.

La commerciante non ha nascosto il suo turbamento: «Ho paura, non mi sento sicura nemmeno a casa».