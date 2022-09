Furti in casa in Brianza, ladro acrobata latitante catturato in Spagna

Con altri due cittadini albanesi e un romeno avrebbe compiuto almeno 27 furti in abitazione, alcuni anche in provincia, a Varedo, e nelle vicinanze, a Paderno Dugnano, talvolta salendo persino fino al terzo piano usando i tubi di scarico delle acque piovane o le colonne del gas. Colpito da un ordine di carcerazione, lo scorso 27 gennaio era riuscito a sfuggire “favorito dalla forte nebbia e dal buio” e aveva raggiunto il sole, la Spagna, dove nei giorni scorsi è stato catturato – dopo un mandato internazionale – grazie a una operazione congiunta della Questura di Lodi e della Polizia di Barcellona. Si tratta di un trentenne, già colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lodi. Come i complici, già arrestati, è accusato di furto, tentato furto e ricettazione dei bottini.

Furti in abitazione dei ladri acrobati, le indagini della polizia

Gli investigatori, a gennaio, erano risaliti ai presunti autori anche attraverso i filmati di videosorveglianza di due abitazioni svaligiate dopo l’individuazione di un veicolo usato per compiere alcuni dei furti contestati e l’analisi dei filmati di sistemi “leggi targhe”.