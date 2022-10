Esselunga di Seregno, paga solo la birra ma ha dieci bottiglie di whiskey: denunciato

Ha messo dieci bottiglie di costosi whiskey nel cestello del supermercato, poi, appartatosi in una corsia le ha trasferite e nascoste nel suo zaino. Quindi alla cassa ha pagato solo una bottiglia di birra e delle mandorle pensando così di non dare nell’occhio e poter uscire indisturbato con il bottino alcolico. Invece è stato seguito passo da un addetto alla sicurezza che ha allertato i carabinieri. E’ accaduto giovedì 6 ottobre attorno alle 18:40 al supermercato Esselunga del quartiere San Salvatore di Seregno. Protagonista un 32enne marocchino, denunciato per furto.

Esselunga di Seregno, le preziose bottiglie restituite al supermercato

Le dieci bottiglie, tutte integre, sono state immediatamente restituite al direttore dell’esercizio commerciale mentre il marocchino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, con permesso di soggiorno in fase di rinnovo, è ora in attesa del probabile rinvio a giudizio e del conseguente processo.