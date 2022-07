Limbiate: 500 euro di profumi in una borsa schermata, arrestato

Girava per il supermercato con una borsa porta computer. Ma era schermata e all’interno nascondeva merce rubata. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di origini cubane per furto aggravato di oltre 500 euro di profumi.

Limbiate: l’uomo si è allontanato passando le barriere antitaccheggio

Le forze dell’ordine sono intervenute in noto centro commerciale di Limbiate. L’uomo, dopo essere entrato in un negozio di profumi, aveva iniziato a riempire la valigetta con numerose confezioni di prodotti costosi per poi allontanarsi tranquillamente passando dalle barriere antitaccheggio, rimaste in silenzio.

Limbiate: borsa schermata con alluminio cucito all’interno

Non era passato inosservato a un’addetta del negozio che ha avvertito la sicurezza del centro e i carabinieri. Che hanno scoperto che la borsa era stata artigianalmente “schermata” attraverso uno strato di alluminio appositamente “cucito” all’interno.