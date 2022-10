Maxi furto al cantiere: si fingono operai e rubano materiale per 60mila euro

Sembra la trama di un film della commedia italiana, invece è tutto vero. Un furto in stile “scuola di ladri”, in cui i protagonisti fingono di essere di volta in volta operai per impossessarsi di un cospicuo bottino sotto gli occhi degli ignari passanti.

Maxi furto al cantiere della Coop Edilizia: è successo a Brugherio

È quanto è presumibilmente accaduto sabato primo ottobre a Brugherio, al cantiere di via San Giovanni Bosco dove sta sorgendo un piccolo complesso di case i cui lavori sono ancora in corso. Secondo una prima ricostruzione un gruppo più o meno numeroso di finti operai, in una giornata in cui lavori non erano in corso di svolgimento, avrebbe preso possesso dell’area smontando split, pompe di calore, quadri elettrici e altro materiale caricando il tutto sui propri furgoni e facendo poi perdere le tracce.

Maxi furto al cantiere di Brugherio: “Timori di non riuscire a consegnare le case già finite in tempo”

“Un vero disastro – commenta Claudio Sarimari, presidente della Cooperativa Edilizia Brugherio 82, committente dei lavori, avvertito di quanto accaduto mentre si trovava in vacanza – Da una prima stima il danno economico non è inferiore ai cinquantamila euro e potrebbe sfiorare i settantamila. Ma non è quella in realtà la cosa che più ci preoccupava. Le case, già tutte vendute, devono essere consegnate per la fine del mese di ottobre e bisogna ricomprare tutto quanto è stato sottratto. Le difficoltà attuali nel reperire i materiali, cosa che coinvolge ogni settore dell’industria, ci ha fatto temere di dover procrastinare a tempo indeterminato la consegna delle chiavi ai soci, ma grazie al prodigarsi dei nostri fornitori, mi preme sottolinearlo, i tempi verranno rispettati”.

Maxi furto al cantiere di Brugherio: le ipotesi

Sarimari torna poi a fare ipotesi sulla dinamica dei fatti: “È accaduto senz’altro di giorno, perché di notte il via vai di persone all’interno di un cantiere edile sarebbe stato incongruo, rumoroso e sospetto. E la squadra in azione doveva essere di non meno quattro persone, ma probabilmente erano di più. Sono stati portati via undici pompe di calore coi relativi split, tra le altre cose, materiale ingombrante e pesante, occorrono persone e mezzi per fare un colpo simile. Il cantiere purtroppo non era allarmato, ma in tanti anni non ci era mai successo di subire furti”.

Maxi furto al cantiere di Brugherio: indagini in corso

Le indagini sono in corso, sono state acquisite le immagini di sorveglianza della sede della Croce Bianca che si trova di fronte.