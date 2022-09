Ladri senza cuore a Seveso: rubato il defibrillatore a Baruccana

È stato rubato il defibrillatore di piazza Italia a Baruccana. Era stato installato nel 2021 su iniziativa della Croce Bianca locale ma da martedì mattina non è più nella sua teca. «Esprimo il mio forte sdegno per questo atto ignobile che va a colpire indirettamente tutta la comunità sevesina», dice la sindaca Alessia Borroni. «Chi l’ha rubato ignora completamente l’uso e l’utilità di questo macchinario, che potrebbe rivelarsi fondamentale per salvare la vita di una persona. Chi si vuole colpire rubando un defibrillatore? E’ un fatto di estrema gravità che non può passare impunito».

Rubato il defibrillatore a Seveso, lo sdegno del sindaco e della Croce Bianca

Adirato anche il presidente dell’associazione del soccorso Federico Villa: «Sconcerto e stupore per un gesto che va a colpire tutti noi, tutti i cittadini. Naturalmente, ci si augura sempre di non usarlo mai, ma al giorno d’oggi è lo strumento che fa la differenza nell’arresto cardio-circolatorio, è lo strumento che se utilizzato in tempi relativamente ristretti può davvero essere determinante nel destino di ognuno di noi. Un gesto da persone piccole e deplorevole. Chiunque sia stato lo restituisca». La denuncia alle autorità è stata effettuata ed ora le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli investigatori. L’invito è di contattare i carabinieri della stazione locale se qualcuno avesse visto qualcosa.