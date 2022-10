Criminalità, la classifica del Sole 24 Ore: Monza e Brianza undicesima per i furti in abitazione

In testa Milano, Monza e Brianza a metà classifica, posizione 51, in salita, nella classifica elaborata dal Sole 24 Ore inerente l’indice di criminalità 2022 nelle 106 province italiane. La ricerca si basa sul numero di denunce complessive presentate alle forze dell’ordine nel 2021. L’indice, che determina la graduatoria, è determinato dal loro numero su 100mila abitanti. In Brianza complessivamente sono state 26.315 (3.024 ogni 100mila abitanti). Nel 2020 furono circa 4mila in meno e a beneficiarne fu il piazzamento, 65esimo posto, il migliore dal 2017 (66esimo). Sul podio 2022, accanto a Milano ci sono Rimini e Torino.

Criminalità, la classifica del Sole 24 Ore: furti di auto, a Monza e Brianza 97 denunce (22esima)

In riferimento ai reati specifici il numero maggiore di denunce a Monza e Brianza riguarda i furti, 1.369 (26esimo posto nella classifica nazionale, in testa Milano), senza scostamenti nel corso degli anni, dei quali 322 ai danni di abitazioni (11esimo posto – in testa Ravenna, Pavia e Pisa – era al settimo nel 2019). Monza e Brianza occupa invece la 18esima casella per i furti di auto (97 denunce) e la 22esima per quelli “con strappo”, 125 denunce contro le 1.833 di Milano che occupa il secondo posto.

Criminalità, la classifica del Sole 24 Ore: il balzo delle truffe

In netto calo invece le denunce per rapina (39esimo posto, occupava il 18esimo nel 2020), mentre MB scala la classifica per i furti in attività commerciali (dal 30esimo al 25esimo posto), ma soprattutto alla voce “truffe e frodi informatiche“: dall’ultimo posto occupato nel 2018 la provincia è ora al 57esimo con 472 denunce. Sessanta le denunce presentate per violenza sessuale (71esimo posto, in vetta c’è Trieste seguita da Bologna) e 8 quelle da “omicidio per incidente stradale” (88esimo posto).

Criminalità, la classifica del Sole 24 Ore: Enna guida la classifica degli omicidi volontari

A livello nazionale, alla voce “omicidi volontari”, se a guidare la classifica è Enna (3 denunce, 0,3 ogni 100mila abitanti), a prevalere numericamente è di gran lunga Napoli (39 denunce) seguita Roma con 26, Torino e Milano con 18 ognuna e Catania con 12.