Arcore: in Villa Borromeo si scia, ecco il Christmas village con la pista sulla montagnola

Ad Arcore il Natale sarebbe dovuto arrivare il 7 dicembre con l’apertura del Christmas Village (ore 16), il villaggio di Natale allestito per il secondo anno alle pendici di Villa Borromeo. A causa dell’improvvisa morte di don Enrico Caldirola, in segno di lutto il Comune ha posticipato la festa a venerdì 8 dicembre (ore 10).

La generale attesa è per la grandissima novità: una pista da sci (e gommoni).

Arcore: in Villa Borromeo si scia, «speriamo di attrarre persone anche da altri paesi»

«Quest’anno per la prima volta abbiamo ad Arcore, oltre alla solita pista di pattinaggio, una pista da sci – ha raccontato l’assessore al commercio e agli eventi Nicolò Malacrida – è una cosa nuova che abbiamo voluto provare ad Arcore perché è un’iniziativa secondo noi molto bella con la quale speriamo di attrarre molte persone anche dagli altri paesi. Siamo quasi certi di questa cosa dato che abbiamo ricevuto sponsorizzazioni anche da fuori: siamo arrivati addirittura ad averne provenienti dal Lecchese».

La pista da sci, realizzata in un apposito materiale sintetico, sarà gestita dai volontari del Club Escursionisti Arcoresi, mentre nella piazza si potrà pattinare sul ghiaccio o rifocillarsi ai chioschi degli alpini.

Arcore: in Villa Borromeo si scia, eventi e orari

Venerdì 8 dicembre “Arriva Babbo Natale”, l’evento organizzato da Pro Arcore, Pro Loco cittadina per attendere insieme ai più e meno piccoli l’accensione del grande albero di Natale, quest’anno in largo Vela al di fuori della cancellata del municipio.

Il villaggio natalizio e gli impianti resteranno aperti in tutti i fine settimana compresi fino al 7 gennaio, mentre tutti i giorni nel periodo di chiusura delle scuole, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

(* articolo modificato nella data di apertura del Villaggio)