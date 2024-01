Partiranno, verosimilmente, in estate i lavori per la costruzione della rotatoria nell’intersezione, oggi regolata da semafori, tra via Roma e via Casati ad Arcore. La fine del 2023 aveva portato alla città, attraverso una delibera di giunta, l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica mentre è attesa a giorni la consegna ed approvazione del progetto esecutivo.

Arcore: in estate il cantiere per la rotatoria tra le vie Roma e Casati, progetto e criticità

I due interventi di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità avevano preso il via ad inizio mandato, inseriti programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 grazie allo stanziamento di 570 mila euro da parte di Regione Lombardia: 450 mila per la progettazione e realizzazione della nuova rotatoria di via Roma, e 120 mila per il rifacimento dell’impianto di illuminazione degli attraversamenti pedonali.

«Con la rotatoria siamo andati lunghi perché, oltre a tutti i problemi che normalmente bisogna fronteggiare nel progettare una rotatoria, abbiamo dovuto fare i conti con il poco spazio a disposizione e la gestione del traffico degli autobus – ha spiegato l’assessore e vicesindaco Lorenzo Belotti che ha seguito i lavori fin dall’inizio e ha passato il testimone a Luca Travascio – ci abbiamo messo un po’ di tempo perché anche a noi, come giunta, ogni volta sorgevano nuovi dubbi. La rotatoria che andremo a realizzare avrà una forma un po’ ovale, con raggi di curvatura al limite ma che consentiranno il transito di mezzi pesanti. Sarà inoltre necessario spostare l’edicola e modificare lo sbocco di via San Francesco d’Assisi».

Arcore: in estate il cantiere per la rotatoria tra le vie Roma e Casati, cantiere di 3-4 mesi

Un grande intervento per la viabilità della città di Arcore, la rotatoria dovrebbe essere realizzata in tre-quattro mesi di cantiere.