Arcore: rotatoria di via Casati più vicina, intanto pedoni in sicurezza

Arcore si muove verso una maggior sicurezza stradale. Si concluderà a breve l’iter di progettazione per la tanto attesa nuova rotatoria all’incrcio di via Roma e via Casati. La fase progettuale dovrebbe terminare tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023, andando a dismettere il vecchio impianto semaforico che dalla stazione porta verso il centro. Sempre nel triangolo centrale della città, inoltre, coinvolgendo le arterie di via Casati, via Roma e via Gilera, si procederà alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Arcore: affidato l’incarico per la riprogettazione dell’illuminazione di passaggi pedonali critici

È datata infatti 10 ottobre la determina di affidamento dell’incarico da parte della pubblica amministrazione, per la riprogettazione dell’illuminazione di una decina di zebre, affidata allo studio Tau engineering srl di Milano. Il progetto in questione, finalizzato a mettere in sicurezza i passaggi pedonali più critici della città, prevederebbe la sostituzione dei lampioni attualmente presenti, a bordo della carreggiata, con un impianto di illuminazione dall’alto (zenitale), che vada a illuminare parallelamente al manto stradale.

Arcore: programma triennale di opere pubbliche

I due interventi di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità, si collocano nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, che erano stati finanziati con lo stanziamento di 570 mila euro da parte di Regione Lombardia, ricevuti dall’amministrazione comunale a inizio mandato. Nello scorso dicembre, la Regione aveva stanziato, di questi 570 mila euro, 450 mila per la progettazione e realizzazione della nuova rotatoria di via Roma, mentre 120 mila per il rifacimento dell’impianto di illuminazione degli attraversamenti pedonali delle tre vie principali della cittadina brianzola.

Arcore: problema viabilità e necessità di sicurezza sulle strade

Se la progettazione e il veder realizzata la nuova rotatoria nasce dal desiderio di mettere la parola fine al “problema viabilità”, che attanaglia le vie principali di Arcore, soprattutto nelle ore di punta, o quantomeno “fare un passo avanti” verso la sua risoluzione, essendo stato uno dei punti chiave della campagna elettorale dell’attuale maggioranza, la necessità del rifacimento dell’impianto nasce da una problematica più urgente e concreta: sono una decina, infatti, i passaggi pedonali coinvolti dal progetto che negli ultimi anni, fin troppo spesso, sono stati teatro di numerosi incidenti più o meno gravi. Tante anche le segnalazioni fatte dai cittadini all’ufficio tecnico, e il malcontento della comunità esasperata espresso via social media, che troveranno adesso, concretamente soddisfatte le loro richieste.