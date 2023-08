Piano Lombardia: 5,5 milioni per interventi stradali a Monza e Brianza

Un milione e 100mila euro per una nuova strada tra Lesmo e Correzzana – da via Lega Lombarda per collegare via 25 Aprile a via Principale – è la fetta più grossa dell’investimento da 5,5 milioni previsto dal Piano Lombardia per interventi stradali nella provincia di Monza e Brianza. È il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente della Regione, Attilio Fontana, per il rilancio dei territori post Covid.

Sono “opere che serviranno a garantire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete stradale, oltre alla realizzazione delle infrastrutture viarie”, spiega una nota.

Piano Lombardia: le opere a Monza

Tra gli interventi previsti quelli a Monza per la moderazione del traffico in prossimità delle scuole e poi anche in via Toniolo e via Rota, per la manutenzione straordinaria dei ponti di via Visconti e via Annoni, via Zanzi, Fermi e Aliprandi.

Piano Lombardia: le opere in Brianza

In Brianza una nuova rotatoria a Roncello in via Pertini/Aldo Moro, la manutenzione straordinaria della rotatoria di piazza Panceri a Varedo, il ripristino del ponte di via Colleoni sulla Sp13 ad Agrate Brianza, del cavalcavia della Peg in via Croce ad Arcore dove poco più avanti è prevista anche la realizzazione della rotonda tra le vie Casati e Roma sulla provinciale.

Poi una rotatoria anche sulla Sp154 tra le vie San Siro e De Gasperi a Besana in Brianza, la riqualificazione del sedime tra corso Milano e i Giovi a Bovisio Masciago, il ripristino del ponte di via De Gasperi a Carnate, il ripristino del ponte sul fiume Seveso a Lentate.

Piano Lombardia, Fontana: “Accolto le richieste delle comunità”

“Il Piano Lombardia – sottolinea il presidente Fontana – continua a dispiegare i propri effetti e a fornire risorse concrete ai territori. Questi investimenti regionali sono essenziali per realizzare opere che altrimenti, in molti casi, sarebbero rimaste solo sulla carta. Abbiamo accolto le richieste delle comunità territoriali che trovano nella Regione un punto di riferimento solido e affidabile. Siamo e saremo accanto ai cittadini e ai Comuni. Il nostro impegno prosegue con convinzione”.

Piano Lombardia, Terzi: “Cantieri in tutto il territorio lombardo”

Cantieri aperti in tutta la Lombardia, sottolinea l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi: “In questi anni il Piano Lombardia ha portato ad aprire moltissimi cantieri in tutto il territorio lombardo, imprimendo una forte accelerazione alla nostra economia. Un programma che ha determinato benefici immediati per i territori: Regione Lombardia continua dunque il percorso intrapreso con importanti investimenti. Si tratta di risorse che consentono di realizzare opere attese da tempo. Non solo grandi opere: il Piano finanzia anche interventi più piccoli ma di fondamentale importanza per i contesti in cui si collocano. In pratica è una bella boccata di ossigeno per i nostri Comuni, che possono aprire cantieri per riqualificare la rete infrastrutturale. L’obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, migliorando la qualità di vita dei cittadini e contribuendo anche alla ripresa economica”.