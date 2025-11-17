Arcore: arriva la rotatoria in via Casati, fine lavori a febbraio 2026

Ad Arcore via ai lavori per la realizzazione della rotatoria sulla via Casati all’incrocio con via Roma: uno snodo cruciale per l’attraversamento del paese. Lo ha annunciato il Comune lunedì mattina, negli ultimi giorni la comunicazione era stata anticipata dalla segnaletica provvisoria e dalla comparsa dei macchinari.

Arcore: arriva la rotatoria in via Casati, nel periodo di cantiere “possibili disagi alla circolazione”

Il cantiere prenderà il via in settimana, il termine è previsto per il 10 febbraio 2026. Tre mesi in cui “si potranno verificare disagi alla circolazione“, avverte l’amministrazione.

Una condizione a cui gli automobilisti sono abbastanza abituati e che si è già presentata lunedì mattina, con una coda comunque anomala in via Trento Trieste e Gorizia.

Arcore: arriva la rotatoria in via Casati, la storia del progetto

Attesi in un primo momento per l’estate, i lavori per la rotonda erano slittati a fine settembre per ritardi dell’azienda che si è aggiudicata l’appalto. Il progetto sarà realizzato in diverse fasi per limitare l’impatto del cantiere sulla viabilità che interessa chi arriva da Usmate verso Villasanta, chi viaggia verso nord, chi si dirige o riparte dalla stazione ferroviaria, chi svolta in via Roma verso il centro o verso Peregallo, chi da via Roma raggiunge tutti gli altri per andare in stazione, verso nord o a sud.

Dopo averne sentito parlare per anni, l’iter per l’eliminazione del semaforo e la realizzazione di una rotonda in quel tratto è iniziato nel 2021 all’indomani dell’insediamento della giunta di Maurizio Bono, grazie a una serie di finanziamenti regionali tra i quali quelli per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’inserimento del progetto nel “piano Marshall” che era stato approntato dal Pirellone per la ripartenza della Lombardia dopo la pandemia.