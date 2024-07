Arcore: via libera al progetto per la rotatoria in via Roma (ma sarà lunga)

La giunta di Arcore approva il progetto esecutivo della rotatoria di via Roma, ma bisognerà aspettare l’inizio dei lavori di Pedemontana per vederla realizzata. Lo scorso 28 giugno è passata in giunta la delibera riguardante il progetto esecutivo della rotatoria che, nel crocevia tra via Roma e via Casati, dovrebbe – nelle intenzioni – porre rimedio ai gravi problemi di congestione del traffico delle vie principali del centro di Arcore.

L’inizio dell’iter per la realizzazione dello svincolo in questione inizia nel 2021, quando, appena insidiata, la giunta Bono aveva ottenuto da Regione Lombardia una serie di finanziamenti, tra cui quelli per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, grazie allo stanziamento di 570mila euro da parte di Regione Lombardia: 450mila per la progettazione e realizzazione della nuova rotatoria di via Roma, e 120mila per il rifacimento dell’impianto di illuminazione degli attraversamenti pedonali, avevano dunque preso subito il via.

«Con la rotatoria siamo andati lunghi perché, oltre a tutti i problemi che normalmente bisogna fronteggiare nel progettare una rotatoria, abbiamo dovuto fare i conti con il poco spazio a disposizione e la gestione del traffico degli autobus – spiegava diversi mesi fa l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Belotti, primo della squadra di governo Bono a seguire le vicissitudini per la realizzazione della rotatoria – ci abbiamo messo un po’ di tempo perché anche a noi, giunta, ogni volta sorgevano nuovi dubbi. La rotatoria che andremo a realizzare avrà una forma un po’ ovale, con raggi di curvatura al limite ma che consentiranno il transito di mezzi pesanti. Sarà inoltre necessario spostare l’edicola e modificare lo sbocco di via San Francesco d’Assisi».

Arcore: via libera al progetto per la rotatoria in via Roma, il nodo Pedemontana

Con l’evoluzione delle situazioni riguardanti il traffico cittadino, fortemente influenzato anche dall’arrivo di Pedemontana, oggi, a pochi giorni dalla delibera definitiva del progetto, il “nuovo” assessore alla partita, Luca Travascio, delegato in materia di trasporti e manutenzione strade, viabilità e infrastrutture stradali, in merito a cronoprogrammi e tempi di realizzazione dichiara che “abbiamo approvato in giunta il progetto della rotatoria, ma dobbiamo aspettare gli sviluppi di Pedemontana, che ad oggi continua a spostare le date di inizio lavori”.