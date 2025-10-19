Arcore Cronaca

Arcore cambia la viabilità all’incrocio Monte Rosa-San Martino

Operazione sicurezza in un incrocio ad alto rischio sulla strada che taglia il territorio comunale sull'asse Peregallo-Villasanta.
Le modifiche viabilistiche in via Monte Rosa ad Arcore
Una questione di sicurezza su una delle strade più trafficate di Arcore, tra l’altro nelle immediate vicinanze di scuole e impianti sportivi. Si tratta dell’incrocio tra via Monte Rosa – che dal cavalcavia del Gigante porta verso la rotatoria del Brianzatende, costeggiando lo stadio comunale – e viale San Martino, la strada che dal centro della città affianca l’omonima villa e il blocco scuole medie, palestra comunale, piscine, scuole elementari.

Arcore cambia la viabilità: le nuove regole

Le modifiche viabilistiche in via Monte Rosa ad Arcore
Una questione di sicurezza, appunto: una modifica per ora sperimentale alla viabilità per evitare intersezioni pericolose tra le auto e svolte ad alto rischio. Capitolo primo: da viale San Martino in direzione via Monte Rosa scatta l’obbligo di svolta a destra, quindi verso lo stadio, con new jersey che nella prima fase renderanno più evidente la segnaletica orizzontale e verticale. Secondo, obbligo di svolta a destra anche per chi proviene da via Resegone, la strada che porta a La Ca’ affiancando lo stabilimento di Rovagnati. Ancora: obbligo di procedere su via Monte Rosa allo stesso incrocio in direzione Villasanta, senza possibilità di svoltare a sinistra su viale San Martino.

