Arcore: che fine ha fatto la rotonda di via Casati? Intanto arriva in via Golgi

Sarebbero dovuti partire a fine settembre e invece dei lavori per la realizzazione della rotonda in via Casati, all’altezza della stazione di Arcore non c’è traccia.

Arcore: che fine ha fatto la rotonda di via Casati? L’azienda è in ritardo, lavori già finanziati

«Siamo in fase di discussione con l’azienda che si è aggiudicata l’appalto – spiega l’assessore ai Lavori stradali, Luca Travascio – stiamo cercando di capire quando potrà avviarsi il cantiere». A rallentare l’inizio dei lavori sarebbero – a quando comunicato dall’azienda allo stesso assessore – dei ritardi nella chiusura di altri cantieri, e la mancanza quindi di personale da destinare all’opera ad Arcore.

«Al momento non ci sanno dire quando riusciranno ad iniziare. Nei prossimi giorni i vertici dell’impresa saranno convocati in Comune per fare il punto. Di fatto il progetto è stato consegnato e tutti i giorni che sforeranno il cronoprogramma di 150 giorni verranno considerati come penale», ha ribadito Travascio, che ha aggiunto: «L’amministrazione ha già approvato il lavoro e stanziato i soldi, a questo punto è evidente che i lavori devono partire».

L’azienda titolare dell’opera si è aggiudicata l’appalto a gennaio 2025, dopo una prima gara andata deserta. All’epoca si preferì aspettare la bella stagione per avviare il cantiere. Poi la data di inizio fu spostata in piena estate, entro la metà di luglio.

Arcore rotatoria via Roma via Casati

Arcore: la rotatoria in via Golgi per abbattere le barriere architettoniche

Se quella tra le vie Roma e Casati è un’opera ancora da avviare, la costruzione di un’altra rotonda si potrebbe concludere entro i prossimi due mesi. Si tratta di quella di via Golgi. Un intervento da 400.000 euro pensato inizialmente per rimuovere le isole di cemento tra le due carreggiate che non consentivano l’attraversamento pedonale e per abbattere le barriere architettoniche presenti nell’incrocio.

«A quel punto abbiamo preferito ampliare il lavoro e rimettere a nuovo l’area. Sarebbe stato inutile spendere soldi solo per rimuovere le isole e lasciare il semaforo in mezzo, abbiamo preferito optare per la realizzazione di una rotonda».

Arcore: critiche sull’opera di via Golgi ritenuta “non prioritaria”

Un’opera che ha sollevato non poche critiche, da parte dei consiglieri di minoranza che hanno più volte sostenuto la mancanza di incidenti in quel tratto di strada. «Questo non è vero, una ragazzina è stata investita solo poco tempo fa proprio in quel punto. Chi arriva da nord – spiega Travascio – tende ad accelerare proprio lì. Abbiamo voluto mettere in sicurezza l’attraversamento predisponendo anche gli scivoli per le persone che si muovono in carrozzina». Qui gli operai sono già al lavoro e hanno rimosso le isole di cemento. Si definirà poi la rotonda con la posa dei cordoli, mentre i new jersey verranno sistemati per consentire la simulazione dell’incrocio e degli attraversamenti. Nessun impatto sul traffico perché i lavori verranno condotti per settori.