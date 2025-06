Arcore: in arrivo la rotonda tra le vie Casati e Roma, lavori anche di notte

Prenderà il via entro metà luglio il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda tra le vie Roma e Casati, ad Arcore. Un’opera annunciata da tempo e il cui progetto esecutivo era stato approvato dalla giunta un anno fa. Ora è stata trovata la ditta che si occuperà del lavoro e la giunta ha approvato, con determina del 9 giugno, l’affidamento di subappalto per l’avvio dei lavori che dovrebbero partire entro la metà di luglio. Il cronoprogramma prevede un intervento di 150 giorni.

Arcore: in arrivo la rotonda tra le vie Casati e Roma, il progetto

«Sarà un’opera che verrà realizzata in differenti fasi per ridurre l’’inevitabile impatto sul traffico – ha spiegato l’assessore Luca Travascio – Saranno quindi gestite a settori le quattro strade che convergeranno sulla nuova rotonda che porterà verso il centro del paese».

Il progetto prevede diverse lavorazioni durante la notte, sempre per ridurre il disagio per i lavoratori. È previsto anche lo spostamento di 20 metri dell’edicola presente sul tracciato della nuova rotonda. Per la realizzazione dell’opera sono stati previsti complessivamente circa 450.000 euro. L’iter per l’eliminazione del semaforo e la realizzazione di una rotonda in quel tratto è iniziato nel 2021, all’indomani dell’insediamento della giunta di Maurizio Bono, grazie a una serie di finanziamenti regionali tra i quali quelli per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Arcore: in programma anche la rotatoria tra le vie Golgi e Ferrini

C’è anche un’altra rotatoria in procinto di essere realizzata. Si tratta di quella tra le vie Golgi e Ferrini. Un progetto simile con una tempistica che ricalca quella tra le vie Roma e Casati. Qui però l’iter si prospetta più complicato. «La ditta che si era aggiudicata il bando di gara per la realizzazione dell’opera è indagata per infiltrazioni mafiose – spiega Travascio – Siamo quindi in attesa del pronunciamento del Tar per procedere anche con quell’opera».