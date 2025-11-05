Alluvione a Meda: piazza Dozio ripulita dai rifiuti, torna al mercato

Piazza Dozio a Meda ripulita dai rifiuti post alluvione: mercoledì 5 novembre, nel giorno del riconoscimento dello stato di emergenza e lo stanziamento di 10 milioni da parte del governo, la piazza del mercato è stata riconsegnata nella sua abituale funzione. C’è molta è comprensibile soddisfazione nelle parole del sindaco Luca Santambrogio che esprime i ringraziamenti all’azienda che ha operato in tempi celeri e ai cittadini medesi che hanno sopportato il disagio.

Alluvione a Meda: piazza Dozio ripulita dai rifiuti, i ringraziamenti del sindaco

«Non nascondo che in fondo ci speravo, ma mai avrei pensato che oggi, mercoledì 5 novembre, ci venisse riconsegnata la piazza del mercato, piazza Aurelio Dozio, libera dai rifiuti e pulita a fondo – dichiara il sindaco di Meda – Il ringraziamento va agli uffici comunali ed alla nostra società partecipata Bea che ha fatto un lavoro eccelso. Un lavoro fatto bene e velocemente che ci permetterà di risparmiare una buona cifra rispetto a quanto preventivato proprio per i minori costi di noleggio dei macchinari e per il minor numero di tonnellate trasportate anche grazie ad un lavoro di separazione dei rifiuti già in loco”. Santambrogio ringrazia i cittadini “che per oltre un mese hanno dovuto sopportare questo vicino non atteso e non bello da vedere…e grazie agli ambulanti che hanno accettato un temporaneo trasferimento al quartiere Polo ma che, da giovedì 13 novembre, potranno tornare a rianimare questa piazza con i loro banchi ricchi di colore e bontà».