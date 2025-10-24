Valle del Seveso allagata: martedì il verdetto sullo stato di emergenza

«Non mi sento di aver fatto una cosa straordinaria, ho fatto quello che deve fare un sindaco, come un buon padre di famiglia. L’emergenza non è passata: finché sul territorio avremo rifiuti e anche una singola famiglia non può occupare casa perché distrutta dall’acqua, non saremo fuori dall’emergenza». Il sindaco di Meda Luca Santambrogio è intervenuto in consiglio comunale giovedì 23 per fare il punto della situazione post alluvione.

Valle del Seveso allagata: le vasche mai fatte ad Alzate e Mariano

Martedì prossimo il governo potrebbe concedere lo stato di emergenza ai Comuni colpiti dall’alluvione, mentre il tema rifiuti è la problematica più urgente: ecco i temi tema caldi in Meda. Numerosi cittadini sono in consiglio comunale, una presenza che vale come sprone all’amministrazione affinché la rinascita di Meda sia effettiva e celere. «Le vasche di laminazione di Alzate Brianza e Mariano Comense dovevano già essere pronte, lo studio idraulico terminò nel 2018: perché arriviamo 10 anni dopo senza opere? -attacca – e poi, se non si prendono scelte studiate e condivise, i comuni a valle ne pagano le conseguenze. Mariano ha alzato gli argini, Cabiate ha iniziato a subire la fuoriuscita di acqua e a Meda ne è uscita il doppio. Se ognuno interviene a casa sua senza progetto di bacino, i risultati sono questi». Lo studio idraulico sarà presentato in una serata pubblica a novembre e dirà cosa pubblico e privati possono fare sul territorio di Meda.

Valle del Seveso allagata: è partita la rimozione dei rifiuti

Tema rifiuti. «Ci siamo trovati di fronte a una quantità inimmaginabile: 4.800 tonnellate stimate – precisa Santambrogio – a differenza dell’alluvione del 2023 le strutture che ricevono questi inerti sono intasate non solo da rifiuti di Meda ma anche da quelli di tutta la zona della Brianza alluvionata e dal comasco. Noi, nel frattempo ci siamo portati avanti con Bea per definire il piano massivo di rimozione rifiuti che è partito lunedì, con smistaggio già in loco, e il primo obiettivo già dopo quattro giorni è in parte raggiunto, allontanando dalle due palazzine il più possibile dei rifiuti. Attualmente a regime stiamo trasportando in impianti autorizzati qualche decina di tonnellata al giorno, contiamo tra un mese e mezzo di riuscire a liberare l’intera area del mercato. È la preoccupazione maggiore – conferma il sindaco – perché comunque non è bello avere una discarica incontrollata sul territorio. La notte ho gli incubi perché basta qualche mano stupida per fare un disastro».

Altro tema caldo sono i ristori del governo. «Da quanto so, martedì potrebbe essere concesso lo stato di emergenza – annuncia – ciò vuole dire leggi speciali e sblocco fondi necessari al Comune per le spese enormi di gestione. Tra Monza e Brianza e Como i danni calcolati si aggirano sui 276 milioni di euro.