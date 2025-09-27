Esonda di nuovo il torrente Tarò: a Meda torna l’incubo a pochi giorni dall’alluvione. È intorno alle 14.20 di sabato 27 settembre che il Comune della città brianzola dirama l’avviso di allerta meteo. Cittadini e volontari sono invitati a lasciare cantine e scantinati e ad allontanarsi da sponde e ponti. Torna così la paura a Meda che è già in ginocchio per gli enormi problemi causati dall’alluvione di lunedì 22 settembre, che ha inflitto una dura ferita al territorio trasformando strade e piazze in fiumi di acqua e fango.

Maltempo: si aggrava una situazione già critica

E proprio mentre la comunità locale sta cercando di rialzarsi, nel primo pomeriggio di sabato 27 settembre il maltempo si è abbattuto nuovamente sulla zona. Il Tarò ha raggiunto il livello di soglia ed ha esondato in via dei Mille, ma si spera che l’onda di piena passi senza creare nuovi disagi. La popolazione è invitata a lasciare locali interrati, box e cantine. Meda ancora colpita dalle forti piogge, si fa forza mentre procede la conta dei danni. Anche sabato 27 settembre e domenica 28 settembre l’ufficio segreteria del municipio, in alternativa all’invio a mezzo posta elettronica, è aperto per raccogliere le comunicazioni dei cittadini sui danni subiti dall’alluvione di lunedì 22, al fine di consentire a regione Lombardia di avviare le procedure per richiedere al governo lo stato di emergenza, dovuta all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Meda. I cittadini ed i titolari di attività produttive che hanno subito danni agli immobili possono inviare la comunicazione entro lunedì 29 settembre alle ore 8, con dati e recapiti del proprietario del bene danneggiato; descrizione esaustiva dei danni subiti; quantificazione sommaria delle spese da sostenere o sostenute. Intanto, tutte le iniziative culturali previste in questo fine settimana sono state annullate.

Maltempo: a Lentate sul Seveso il Seveso è fuoriuscito in via Petrarca

Problemi in parallelo, sempre sabato 27 settembre, sono segnalati anche a Lentate sul Seveso, dove in via Petrarca è fuoriuscito il Seveso.