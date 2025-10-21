Attivo da una settimana il servizio di supporto psicologico gratuito che l’Auxologico di Meda, in collaborazione con la scuola di specializzazione in psicologia clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di cui è sede formativa, mette a disposizione delle persone colpite dall’alluvione e che ne avvertano la necessità. Lo sportello è in corso della Resistenza 23.

Meda: lo psicologo gratuito per gli alluvionati, il servizio di Auxologico

L’iniziativa si aggiunge ai tanti segni di partecipazione e di solidarietà che il territorio, tramite le istituzioni, i singoli, le espressioni del volontariato e della chiesa, hanno messo in campo per sostenere le famiglie e le imprese che più hanno avuto danni. Gianluca Castelnuovo, direttore della scuola di specializzazione dell’Università Cattolica e direttore del servizio di psicologia clinica e paicoterapia di Auxologico, coordinerà e sarà direttamente partecipe del team di psicologi e psicoterapeuti ai quali potranno rivolgersi i cittadini di Meda.

«Di fronte a eventi disastrosi come quelli accaduti recentemente a Meda – spiega il professor Gianluca Castelnuovo – abbiamo sentito forte l’esigenza di dare una risposta concreta al disagio psicologico emerso nei cittadini, offrendo un servizio di supporto psicologico gratuito a chi ne ha più bisogno. Personalmente sarò impegnato in prima linea come direttore del servizio di psicologia clinica e paicoterapia di Auxologico insieme ai colleghi. Agire tempestivamente, favorendo uno spazio di ascolto e rielaborazione di eventi come la recente alluvione, permette alle persone di recuperare o mantenere un livello di benessere psicologico utile per gestire queste delicate fasi e affrontare un faticoso ritorno alla normalità».

Meda: lo psicologo gratuito per gli alluvionati, come accedere

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione: inviando una email all’indirizzo preno@auxologico.it con oggetto “Sportello gratuito supporto psicologico alluvione Meda” oppure telefonando al numero 02 619114401.