Video Meda dopo l’alluvione: iniziata la rimozione dei rifiuti, servirà un mese

Nella mattinata di lunedì 20 ottobre è iniziata la procedura di asportazione delle tonnellate e tonnellate di macerie e rifiuti post alluvione accumunlati dal Comune di Meda nell’area mercato temporaneamente trasformata in centro accumulo dopo i fatti del 22 settembre. Le operazioni dureranno un mese circa e costeranno all’amministrazione medese un milione e mezzo, che si vanno ad aggiungere ai circa 2 milioni di danni ad edifici e cose di proprietà comunale. E intanto i residenti della zona di piazza Dozio hanno chiesto (e ottenuto) che la pulizia inizi proprio dalle vicinanze delle loro abitazioni, al fine di limitare il disagio di chi da giorni si ritrova montagne di immondizie sotto le finestre.