Video Meda: dal 20 ottobre l’eliminazione dei rifiuti dell’alluvione

A margine dell’inaugurazione di Lesmo del Centro Operativo ed Addestramento Soccorso Nautico Acquatico Alluvionale il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, in veste di sindaco di Meda, ha fatto il punto sull’opera di sistemazione delle zone alluvionate annunciando, tra l’altro che il 20 ottobre inizierà l’asportazione cumuli di rifiuti e macerie accatastati in piazza del mercato. Sulla strada del totale ritorno alla normalità dopo il “lunedì nero” del 22 settembre.