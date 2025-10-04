Meda Cronaca

Meda, il campionissimo Cassina sull’alluvione: “Grazie a tutti i volontari e alla Protezione civile”

Igor Cassina ha postato una storia social su Instagram davanti alla montagna di rifiuti trascinati dalla piena del Tarò del 22 settembre
Igor Cassina
Igor Cassina

Anche il campionissimo e oro olimpico, il medese doc Igor Cassina, è sceso in campo per ringraziare i volontari che negli ultimi giorni si sono prodigati dopo l’alluvione del 22 settembre. Telefonino in mano, Cassina si è posizionato di fronte alla montagna di rifiuti e macerie di abitazioni e aziende travolte dalla piena del Tarò e ha postato una storia social. “Meda – dice l’ex campione Azzurro di ginnastica – è stata travolta da una forte alluvione che ha messo in ginocchio tante famiglie e attività. Sono nato e cresciuto qui – aggiunge – e, anche se oggi vivo altrove, il mio cuore resta legato a questa città, ai ricordi, alle amicizie e alle persone care”.

E ha concluso con un ringraziamento e un invito: “Un grande grazie a tutti i volontari e alla Protezione Civile per il lavoro straordinario che stanno facendo senza sosta – dice – Chiunque voglia dare un aiuto concreto, anche piccolo, farà davvero la differenza”.

Immancabili, ovviamente, i tantissimi commenti di apprezzamento e centinaia di like.

