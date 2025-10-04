Meda, il campionissimo Cassina sull’alluvione: “Grazie a tutti i volontari e alla Protezione civile”

Anche il campionissimo e oro olimpico, il medese doc Igor Cassina, è sceso in campo per ringraziare i volontari che negli ultimi giorni si sono prodigati dopo l’alluvione del 22 settembre. Telefonino in mano, Cassina si è posizionato di fronte alla montagna di rifiuti e macerie di abitazioni e aziende travolte dalla piena del Tarò e ha postato una storia social. “Meda – dice l’ex campione Azzurro di ginnastica – è stata travolta da una forte alluvione che ha messo in ginocchio tante famiglie e attività. Sono nato e cresciuto qui – aggiunge – e, anche se oggi vivo altrove, il mio cuore resta legato a questa città, ai ricordi, alle amicizie e alle persone care”.

E ha concluso con un ringraziamento e un invito: “Un grande grazie a tutti i volontari e alla Protezione Civile per il lavoro straordinario che stanno facendo senza sosta – dice – Chiunque voglia dare un aiuto concreto, anche piccolo, farà davvero la differenza”.

Immancabili, ovviamente, i tantissimi commenti di apprezzamento e centinaia di like.