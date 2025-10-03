Maltempo in Brianza, l’impegno di Gelsia Ambiente: “Uomini e mezzi nei comuni più colpiti”

Personale e mezzi in campo per l’emergenza maltempo in Brianza: Gelsia Ambiente ha risposto presente dopo la fortissima ondata di maltempo del 22 settembre con strade e case della Brianza, soprattutto la zona ovest, invase da acqua e fango. “Nei giorni successivi all’alluvione – dice la società in una nota – Gelsia Ambiente ha messo in campo uomini e mezzi per aiutare le zone più colpite”.

Un intervento di Gelsia Ambiente dopo l’alluvione

Maltempo in Brianza, l’intervento di Gelsia Ambiente nei comuni più colpiti

Gli interventi hanno riguardato in particolare i Comuni di Meda, Cabiate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Seveso, Cusano Milanino e Barlassina. I numeri: “in una settimana sono scesi in campo 15 scarrabili con ragno per liberare le strade, 4 spazzatrici per riportare pulizia nei centri abitati e oltre 20 mezzi vasca per raccogliere i rifiuti accumulati. È già iniziato anche il trasporto verso gli impianti di smaltimento” precisa ancora l’azienda.

Anche domenica, a Meda, gli operatori Gelsia Ambiente: “hanno iniziato alle 5 del mattino e hanno operato fino a mezzogiorno all’interno del maxi intervento della Protezione Civile della Provincia di Monza”. Interventi, spiega ancora la società: “in sinergia con il Gruppo A2A”.