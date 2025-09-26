Allagamenti in Brianza, vertice a Meda: “Stato di calamità naturale”

Vertice a Meda per i sindaci dei comuni brianzoli travolti dall’ennesima inondazione nella giornata di lunedì. L’incontro, definito “informale”, si è svolto tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e i primi cittadini di Cesano Maderno, Seveso, Lentate, Cabiate, Bovisio Masciago, Barlassina e Carimate, oltre ovviamente a Meda – il cui sindaco Luca Santambrogio è anche presidente della Provincia di Monza.

Allagamenti in Brianza: i sindaci dopo il vertice con Fontana

L’incontro a Meda tra i sindaci e il presidente della Regione

“È stata l’occasione per illustrare i gravi danni subiti dal territorio e per discutere delle attuali criticità relative al sistema di prevenzione – hanno poi scritto in un comunicato condiviso – Centrale è stato il tema delle procedure per ottenere il riconoscimento, a livello nazionale, dello stato di calamità naturale. Il presidente (della Regione, ndr), che ringraziamo sentitamente per la preziosa presenza, ha espresso solidarietà verso le popolazioni colpite, assicurando la vicinanza delle istituzioni regionali“.

È stata anche l’occasione da parte di tutti di esprimere un ringraziamento “in favore dei tantissimi volontari impegnati senza sosta, da giorni, per aiutare i cittadini e le imprese danneggiate: esempio di forza ed orgoglio delle nostre comunità”. Il documento è firmato nell’ordine da Gianpiero Bocca, Alessia Borroni, Laura Ferrari, Maria Pia Tagliabue, Giovanni Sartori, Paolo Vintani, Roberto Allevi e Santambrogio.