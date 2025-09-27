A causa delle forti precipitazioni verificatesi nel primo pomeriggio di sabato 27 settembre, il fiume Seveso è tracimato nel comune di Lentate sul Seveso, in via Petrarca. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha immediatamente inviato sul posto squadre ordinarie e una squadra in assetto fluviale. Alcuni civili sono stati accompagnati ai piani superiori in via precauzionale. Nel corso di poche ore, il livello del fiume è diminuito sensibilmente e sono in corso le operazioni di prosciugamento di box, cantine e piani bassi.

Meda: il livello del Tarò si è abbassato rapidamente

Anche il torrente Tarò, nel comune di Meda, ha raggiunto la soglia massima di esondazione presso il ponte di via Luigi Rho alle ore 14.30. Sul posto sono stati tempestivamente inviati mezzi ordinari e una squadra in assetto fluviale. Fortunatamente, grazie all’interruzione delle precipitazioni, il livello del torrente è sceso rapidamente. Le squadre sono presenti in zona per attività di monitoraggio e supporto.