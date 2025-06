Albiate: motociclista sbalzato a terra dopo l’incidente con un auto, ricoverato in prognosi riservata

Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di motociclista di 78 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza in seguito a un gravissimo incidente stradale ad Albiate. Lunedì 9 giugno, intorno alle 21.15, stava transitando in moto lungo via Cesare Battisti, la direttrice che collega il paese di Albiate al territorio di Seregno, quando si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato tremendo: il motociclista sbalzato sull’asfalto. Il boato ha richiamato lungo la via diverse persone che assistono alla scena. Immediati i soccorsi allertati sul posto. Il centauro viene trasportato in condizioni gravi all’ospedale San Gerardo di Monza dove risulta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurianimazione. Sono ore delicatissime.

Albiate: motociclista sbalzato a terra dopo l’incidente con un auto, trasportato in codice rosso a Monza

A occuparsi dei rilievi, lunedì sera, giungono i carabinieri della compagnia di Seregno. Da quanto risulta, al momento dell’intervento dei soccorsi, pare che l’anziano fosse in arresto cardiocircolatorio e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monza dove risulta ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’autovettura, in evidente stato di agitazione, non avrebbe riportato gravi ferite, ed è stato soccorso in codice verde.

Saranno i carabinieri a ricostruire le cause del sinistro e ad accertare le responsabilità di quanto accaduto.