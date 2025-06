Alla vista di una pattuglia della polizia locale, tenta la fuga (la sua moto è priva di assicurazione) ma provoca un incidente e viene fermato e sanzionato con una maxi multa. È il rocambolesco finale di un inseguimento stradale che si è registrato nella serata di lunedì 9 giugno a Meda: un uomo in sella a una moto (250 cc di cilindrata) alla vista di una pattuglia dei vigili ha accelerato per far perdere le proprie tracce.

A Meda fuga sulla moto non assicurata, inseguimento e incidente: 3.300 euro e ritiro patente

Una corsa impazzita per le strade della città brianzola che, da quanto riferito dal comando di polizia locale, in un primo momento pareva aver consentito al trasgressore seminare i vigili. E invece, no. Il soggetto, le cui generalità non sono state precisate, non è infatti riuscito nell’intento di farla franca. La corsa in moto è finita (per lui) nel peggiore dei modi: dopo aver omesso una precedenza (ha saltato uno stop), il motociclista è andato a sbattere contro un’auto. L’uomo ne è uscito illeso, ma sanzionato: 3.300 euro di multa, ritiro patente per sospensione breve, 14 punti decurtati e sanzionato anche per una norma di carattere tributario riguardante il veicolo.