Macerie di risulta da cantiere, sacchi, plastica, legno e molto altro: a Meda lungo via Canturina, la strada che conduce alla piattaforma ecologica, ignoti abbandonano di tutto. I rifiuti non arrivano sino a destinazione, sono abbandonati ai bordi della via. Ci sarebbero anche rifiuti pericolosi almeno da quanto sostengono i residenti della zona che da fine maggio attendono la rimozione e la pulizia. Trascorse settimane dal primo avvistamento, un medese ha quindi deciso di inviare una richiesta di intervento ufficiale al comando di polizia locale, segnalando che nel corso del tempo, purtroppo, lo scenario è notevolmente peggiorato.

Meda abbandono rifiuti Meda abbandono rifiuti

Meda: rifiuti abbandonati, c’è il timore di incendi

I sacchi sono infatti aumentati, il rischio è che qualcuno possa dar fuoco generando gravi conseguenze.

«Sono stati abbandonati lungo la via Canturina in direzione della piattaforma ecologica una notevole quantità di rifiuti composti da sacchi, macerie e buona quantità di cartongesso – scrive il medese Marco S. all’indirizzo della polizia locale – Vi prego cortesemente di provvedere tramite gli organi competenti alla rimozione In modo tale da riportare l’ambiente alla sua normalità».

I rifiuti industriali sono stati sversati ai bordi della strada e le immagini che testimoniano lo scempio non hanno bisogno di commenti. Un comportamento che, se non compiuto dallo stesso soggetto, nei giorni potrebbe essere stato emulato da altre persone prive di senso civico. La preoccupazione dei residenti monta.

«Il rischio è anche di qualche piromane che per divertimento o per negligenza possa buttare qualcosa per incendiare tutti questi rifiuti è il cartone e se così fosse succederebbe il finimondo nella parte boschiva adiacente», sottolinea il segnalatore medese.