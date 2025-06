Limbiate, incendio in un padiglione abbandonato dell’ex ospedale psichiatrico di Mombello

Mezzi dei vigili del fuoco e pattuglia della polizia locale all’ex ospedale psichiatrico di Mombello per un incendio divampato in uno dei padiglioni abbandonati. L’episodio non ha per fortuna creato danni al patrimonio boschivo circostante in virtù del tempestivo intervento dei pompieri che hanno domato abbastanza agevolmente l’incendio sulle cui cause si indaga. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di martedì 3 giugno all’interno di un padiglione dell’Antonini che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato occupato da alcune persone senza fissa dimora.

Limbiate, in fiamme materassi e rifiuti nel padiglione: intervenuti i vigili del fuoco

L’incendio avrebbe quindi intaccato materassi, cartoni e rifiuti. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco ed ad una pattuglia della polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad accettare i danni. L’incendio è stato per fortuna delimitato e da quanto risulta le fiamme sarebbero state contenute all’interno del padiglione e non hanno intaccato il parco che circonda tutti gli edifici dismessi, la cui proprietà è distribuita tra Ospedale Salvini di Garbagnate, Ats di Monza e Brianza e Provincia di Monza e Brianza. Al momento dell’intervento dei soccorsi non si segnalava la presenza di persone.