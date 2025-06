Concorezzo, incendio di rifiuti in un capannone in disuso

I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi mercoledì 4 giugno a Concorezzo, in via Ozanam, per spegnere un incendio di rifiuti in un capannone inutilizzato, forse “abitato” da qualche senzatetto. Le squadre del Comando provinciale sono giunte sul posto attorno alle 12.45 a bordo di due autopompe, una autoscala e una autobotte.

Prima di raggiungere il punto esatto dove intervenire hanno dovuto aprire un varco tra arbusti e rovi cresciuti spontaneamente attorno allo stabile interessato. Una volta all’interno il rogo è stato spento rapidamente. Non risultano persone coinvolte.