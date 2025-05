Monza, pannelli in fiamme: incendio probabilmente innescato da un fulmine

Potrebbe essere stato un fulmine, durante il temporale in atto nella notte del 27 maggio, a innescare un incendio che ha interessato un capannone in fase di costruzione a Monza, in via Pompei. Le fiamme hanno avvolto dei pannelli di coibentazione non ancora installati posati su bancali, sul tetto dell’edificio.

Scattato l’allarme, attorno alle 3 di notte, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza Brianza con vari mezzi, due autopompe, tre autobotti e una autoscala. Non ci sono stati feriti.

L’incendio a Burago di Molgora

Incendio rifiuti a Burago Molgora in zona agricola

Sempre i vigili del fuoco sono interventi anche il giorno precedente, i serata, a Burago di Molgora, in viale Martiri della Libertà per un incendio che ha coinvolto materiali di risulta di vario genere abbandonati in zona agricola. Dalla centrale operativa sono state inviate sul posto un’ autopompa, due autobotti e un mezzo boschivo.