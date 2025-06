Incidente sulla Sp7, un’auto si ribalta: tre feriti a Lesmo

Incidente tra due auto sulla Sp7 in territorio di Lesmo nel pomeriggio di martedì 3 giugno. L’allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 15 in via Marconi, nel tratto della rotatoria di via delle Officine e del supermercato poco dopo il centro sportivo. Coinvolte due utilitarie che si sono scontrate e una è finita ribaltata su un fianco. L’impatto è stato violento, tre le persone soccorse in codice rosso: sul posto due ambulanze e una automedica, oltre alla polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco.

Incidente sulla Sp7, un’auto si ribalta: ripercussioni sul traffico

Ferite tre persone, due donne sessantenni e un uomo di 70 anni: sono stati accompagnati negli ospedali di Vimercate e San Raffaele in codice giallo.

Importanti le ripercussioni sul traffico, sulla strada provinciale che collega Lesmo ad Arcore e Vimercate.