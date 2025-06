Lazzate: incidente sulla strada per la Liguria, muore Fabio Tornetti

Grande cordoglio a Lazzate per la scomparsa di Fabio Tornetti, rimasto ucciso in un incidente in moto sull’autostrada per Genova sabato scorso. La vittima aveva 46 anni e viveva a Lazzate. Era piuttosto conosciuto per il suo impegno sul territorio. Sabato si trovava in sella allo scooter insieme alla compagna che è rimasta ferita nell’impatto avvenuto nel tratto dell’A7 tra Ronco Scrivia e Busalla.

Erano diretti in Liguria, per fine settimana di bel tempo da trascorrere al mare in occasione del ponte della Festa della Repubblica. Sull’incidente sono in corso indagini, ma quanto è emerso in un primo momento lo schianto sarebbe avvenuto per una perdita del controllo del mezzo. Per il centauro lazzatese non c’è stato scampo e purtroppo è morto sul colpo, mentre la compagna è stata trasferita in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Lazzate: la dinamica dell’incidente di Tornetti da accertare

Sul posto sono intervenute ambulanze della Croce verde Casella, Croce rossa Ronco Scrivia e automedica. La donna non sarebbe mai stata in pericolo di vita, anche se naturalmente l’attenzione dei soccorritori è stata massima vista la gravità del colpo. Il tratto stradale è stato chiuso per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e i rilievi della polizia stradale. Come detto, secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da una perdita di controllo autonoma del conducente, avvenuta in un tratto di strada privo di cantieri o scambi di carreggiata. La dinamica è al vaglio delle autorità per chiarire le cause esatte. Fabio Tornetti, grande appassionato di calcio e nella vita impresario edile, lascia la compagna e tutti gli amici che gli hanno voluto bene nella sua Lazzate e tutti coloro che hanno avuto l’occasione di conoscerlo attraverso le sue passioni.