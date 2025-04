Monza, 70enne morto investito in viale Brianza

Investimento mortale poco dopo le 11 del mattino di venerdì 18 aprile a Monza, in viale Brianza, all’altezza della Villa Reale. Secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza la vittima sarebbe un 70enne, probabilmente un ciclista le cui generalità non sono al momento state rese note.

Ancora incerta la dinamica dell’accaduto: la ricostruzione è affidata agli agenti della Polizia locale, presenti sul posto per i rilievi. La stessa Areu ha mandato sul posto personale paramedico su un’ambulanza e un’automedica ma purtroppo per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: dal Comune, visto che il traffico è interdetto in viale Brianza, tra via Boccaccio e porta Monza, e in viale Cesare Battisti da via Dante fino alla villa Reale, per entrare in città consiglia di privilegiare viale Elvezia e viale Lombardia mentre, per chi proviene da est, di evitare le vie Cantore e Boccaccio.

(Notizia in aggiornamento)