È William Procopio la vittima dell’incidente stradale mortale di lunedì sera a Concorezzo. Classe ’90, era sposato e papà di due bambini piccoli. Il giorno dopo lo schianto con un’auto sulla Sp3, al Malcantone, e la corsa disperata all’ospedale San Gerardo, il motociclista 34enne, residente a Brugherio, è ricordato dal mondo della pallavolo lombarda che aveva frequentato fino alla Serie A1 con il Vero Volley. Proprio il Consorzio ricorda il libero, sorriso e maglia numero 1, nelle stagioni dal 2013 al 2015 per un totale di 53 apparizioni tra Serie A2 e A1.

Chi era William Procopio, vittima dell’incidente di Concorezzo: il ricordo di Vero Volley e Diavoli Rosa

“Nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, è venuto a mancare William Procopio, ex giocatore della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley nelle stagioni 2013-14 e 2014-15, prima in Serie A2 e poi in A1. Di ruolo libero, con la maglia numero 1, ha difeso i colori Vero Volley in 53 apparizioni totali – si legge in una nota – Il Consorzio si unisce al cordoglio di tutto il mondo del volley, della sua famiglia, della moglie Larisa e dei figli Alex e Andrea, con il nostro presidente, Alessandra Marzari, per porgere le più sentite e sincere condoglianze. Ciao Willy“.

“Ciao Caro Willo” è invece il saluto dei Diavoli Rosa di Brugherio accompagnando una carrellata di foto di squadra, di vittorie, di amicizia: “È difficile trovare le parole in un giorno così buio e triste, meglio lasciar parlare questi ricordi ed il tuo contagioso sorriso. Ti porteremo sempre nei nostri cuori. Alla moglie Larisa e ai figli Alex e Andrea, alla mamma Emanuela e alle sorelle Lorely e Cindy l’immenso abbraccio di tutta la famiglia Diavoli Rosa“.

Messaggi di cordoglio anche dal Volley Garlasco e dallo Scanzo Volley.

Chi era William Procopio, vittima dell’incidente di Concorezzo: funerali giovedì a Brugherio

Funerali giovedì 20 febbraio alle 14.30 nella parrocchia di San Bartolomeo, in piazza Roma a Brugherio.

(* notizia aggiornata)